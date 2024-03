DIRETTA Sorteggio quarti e semifinali Europa League: derby italiano LIVE

A Nyon il sorteggio dei quarti di finale: ecco le avversarie di Milan, Roma e Atalanta con gli accoppiamenti per le semifinali

Dopo il sorteggio di Champions League, che ha visto delle sfide super ai quarti di finale – in primis tra Real Madrid e Manchester City -, a Nyon è toccato all’Europa League che per la Serie A rappresenta ormai il fulcro della stagione europea. In questa competizione ci sono infatti ben tre italiane: Milan, Roma e Atalanta. Martedì e mercoledì invece l’eliminazione di Inter e Napoli per mano di due spagnole mentre in Conference League possiamo ancora fare il tifo per la Fiorentina.

Alle 13 prende il via il sorteggio che definirà il tabellone completo in avvicinamento alla finale di Dublino del 22 maggio prossimo. Verranno infatti decisi gli accoppiamenti dei quarti di finale e contestualmente anche quello delle semifinali. E può succedere di tutto, visto che non ci sono vincoli: si possono affrontare squadre che si sono già incrociate ai gironi e soprattutto via libera ai derby. Con tre italiane su otto, ovviamente, il rischio è alto. Anche se in Champions, con tre spagnole in corsa, alla fine di derby non ne sono usciti. Il pericolo numero uno è ovviamente il Liverpool di Klopp, che si sta giocando anche il campionato. Poi il Bayer Leverkusen imbattibile di Xabi Alonso, che pure ha rischiato parecchio col Qarabag. Chiudono West Ham, Marsiglia e Benfica, tutte molto insidiose. Livello altissimo.

DIRETTA LIVE Sorteggio quarti Europa League: le avversarie di Milan, Roma e Atalanta

Ore 13.11 – Gli altri due match: Bayer Leverkusen-West Ham e Benfica-Marsiglia.

Ore 13.10 – L’Atalanta sorteggiata con il Liverpool.

Ore 13.09 – Sarà Milan-Roma.

Ore 13.05 – Inizia il sorteggio: c’è Fernando Llorente.

Alle 13 a via il sorteggio: nell’urna Liverpool, Bayer Leverkusen, Atalanta, Roma, Benfica, Milan, Marsiglia e West Ham.