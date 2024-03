Affare a tre con la Juventus: “Zaniolo può andare al Napoli”

Per il ritorno in Serie A di Zaniolo c’è lo zampino della Juventus: il colpo bianconero porta l’ex Roma di nuovo in Italia

L’ultima da titolare in Premier League risale a novembre, Nicolò Zaniolo all’Aston Villa non si può dire certo che sta lasciando il segno. Due gol in trentuno presenze, quasi tutte però da subentrato e molte delle durata di pochi minuti.

Per Unai Emery, il 24enne ex Roma non rappresenta un punto fermo ed anche per questo il suo ritorno al Galatasaray, società che ne detiene il cartellino appare scontato. Un ritorno che potrebbe essere soltanto temporaneo visto che anche a Istanbul Zaniolo non è riuscito a farsi apprezzare.

Ecco allora l’ipotesi di un ritorno in Serie A, alla ricerca del progetto giusto per poter dimostrare a tutti di poter ancora essere un calciatore in grado di fare la differenza. La qualità a Zaniolo non manca e i due infortuni gravi subiti in passato non può aver cancellato le caratteristiche che lo hanno portato ad essere tra i giovani più apprezzati. Ora però serve il salto di qualità e c’è la possibilità che il suo futuro si intrecci con un colpo della Juventus.

Raspadori alla Juventus: via libera per Zaniolo al Napoli

A parlare del futuro di Nicolò Zaniolo e di un suo possibile ritorno in Serie A è Michele Fratini, intermediario e talent scout, che ha parlato a TvPlay.

Il suo pensiero sul 24enne è chiaro: “Nessuno ne discute la classe, è un calciatore esplosivo che qualcuno lo vede come ala a piede invertito e qualcun altro come trequartista. Dopo i due brutti infortuni non è mai tornato il vero Zaniolo”.

Per farlo serve fiducia e una nuova squadra: “Dubito fortemente che possa andare alla Lazio. Credo possa andare al Napoli – le sue dichiarazioni – se Raspadori dovesse andare alla Juventus. Un giocatore importante per una piazza importante e penso che lui sarebbe felice di andare lì”.