Tegola Roma: De Rossi senza un giallorosso ai quarti di finale

Tegola Roma: De Rossi senza un giallorosso per l’andata dei quarti di finale di Europa League. È già ufficiale

La Roma tiene a riposo Dybala e Lukaku ma soffre meno del previsto sul campo del Brighton di De Zerbi. Gli inglesi si impongono per 1-0, ma il 4-0 dell’andata non ha mai messo in discussione il discorso qualificazione.

L’unica rete dei padroni di casa, nonostante i tanti tentativi verso la porta di Svilar, porta la firma di Welbeck ed è un vero e proprio gioiello da fuori. L’unica brutta notizia della serata per Daniele De Rossi è invece proiettata verso la sfida di andata dei quarti di finale di Europa League.

N’Dicka, infatti, figurava tra i diffidati in casa giallorossa ed è stato ammonito nel corso del primo tempo. Il difensore della Roma salterà per squalifica il match di andata dei quarti. L’avversaria dei giallorossi sarà svelata domani, con il sorteggio fissato alle ore 13.00. Atalanta, Bayer Leverkusen, Benfica, Liverpool, Milan, Marsiglia e West Ham le possibili avversarie.