Sorteggio quarti Europa League: le possibili avversarie delle italiane

Terminate le gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League: UFFICIALE, ecco le possibili avversarie di Milan, Roma e Atalanta

Si è definitivamente chiusa la tre giorni europea. Dopo i passi falsi di Napoli ed Inter e l’eliminazione della Lazio della scorsa settimana, in Europa League e in Conference League arrivano buone notizie dalle squadre italiane.

Dopo la netta qualificazione del Milan e il sofferto ma pur sempre decisivo passaggio del turno della Fiorentina in Conference League, anche Roma e Atalanta hanno raggiunto i rossoneri nelle otto squadre rimaste e contendersi la vittoria dell’Europa League. Dopo il 4-0 dell’andata, infatti, ai giallorossi di Daniele De Rossi è bastato perdere con uno scarto risicato per sigillare la qualificazione. Ben più complesso il compito dell’Atalanta. Passato in vantaggio grazie a Pedro Goncalves, lo Sporting CP ha subito prima la rete del pareggio di Lookman e poi è stata costretta nuovamente a capitolare alla rete di Scamacca. Di rimonta anche il Bayer Leverkusen, che sotto di due gol contro il Qarabag ha completato una vera e propria impresa ribaltando tutto nei minuti di recupero.

Quarti Europa League: spauracchio Liverpool. Le possibili di Milan, Atalanta e Roma

Lo spauracchio, però, è sicuramente il Liverpool di Jurgen Klopp. Ne sa qualcosa lo Sparta Praga, su cui i Reds hanno letteralmente passeggiato anche nella sfida di ritorno, dominata in lungo e in largo. Per ampiezza della rosa e qualità dei singoli quella inglese è sicuramente la squadra evitare.

Completano il tabellone, infine, il Benfica di Angel di Maria, l’arcigno West Ham di Moyes e il redivivo Marsiglia di Gasset, che dopo il cambio d’allenatore ha tratto nuova linfa e vuole ritagliarsi un ruolo importante nel prosieguo della stagione. Di seguito la lista completa delle “otto sorelle”, che si daranno battaglia nelle prossime sfide di Europa League ad eliminazione diretta:

ATALANTA; Bayer Leverkusen, Benfica, Liverpool, MILAN, Marsiglia, West Ham, ROMA