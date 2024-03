Sconfitta dolcissima per la Roma, che vola ai quarti: l’Atalanta compie l’impresa

Roma e Atalanta riescono a superare il turno, approdando ai quarti di Europa League. Il resoconto delle due sfide

Missione compiuta per Atalanta e Roma. Al Brighton, infatti, non è riuscita la rimonta: gli uomini di De Zerbi hanno sì vinto la sfida di ritorno contro i giallorossi, ma non sono andati oltre l’1-0 suggellato da Welbeck. Compito molto più difficile per l’Atalanta che, dopo essere passata in svantaggio per mezzo della rete di Goncalves, ha prima pareggiato i conti con Lookman e poi ribaltato il passivo con la zampata di Scamacca.

I nerazzurri e i giallorossi strappano dunque il pass per i quarti di finale di Europa League. Pur in un primo tempo piuttosto complicata, i giallorossi sono comunque riusciti a rendersi pericolosi trovando la rete di Azmoun, annullata tra le polemiche della panchina della Roma. Dopo pochi minuti la compagine di De Zerbi ha sbloccato l’incontro, ma gli uomini di De Rossi non hanno mai dato l’impressione di poter capitolare, trascinati anche da un super Svilar. Qualificazione meritata quella dei capitolini, così come meritata è la rimonta dell’Atalanta che, dopo una prima mezz’ora piuttosto complicata coincisa con la rete di Pedro Goncalves, hanno sfoderato una super rimonta. Lookman e Scamacca trascinatori, Sporting CP KO: Roma e Atalanta ai quarti di Europa League.