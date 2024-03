Pioli dribbla il suo futuro, ma ammette: “La società mi ha fatto un regalo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha commentato la gara dell’Eden Arena tra Slavia Praga e Milan. Ecco quanto riferito

Non era una partita alla quale poter approcciare in modo fiacco. Memore degli errori della gara d’andata, il Milan di Stefano Pioli, sfruttando a pieno la nuova superiorità numerica, ha fiaccato la resistenza dello Slavia Praga chiudendo di fatto la pratica già nel primo tempo.

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha fornito diversi spunti nella consueta intervista a post partita: “Risultato? Sicuramente siamo stati in grado di gestire meglio la superiorità numerica rispetto all’andata. Abbiamo approfittato ancora una volta della loro inferiorità numerica per tenere bene il campo. In undici contro undici il match sarebbe stato sicuramente più complicato, ma ci avrebbero comunque lasciato degli spazi”.

Sull’ottimo periodo di forma di Loftus Cheek, Leao e Pulisic: “Hanno qualità e devono raggiungere questi numeri, ne hanno le capacità. Dobbiamo fare bene a Verona, sarà una gara difficile. Ci siamo qualificati a discapito di Rennes e Slavia Praga, non proprio avversari facili. Su Leao, dico che deve essere questo: dipende da lui. Ha tutto: esperienza, qualità, tecnica e potenza. Spero abbia continuità nell’essere determinante.

Milan, Pioli ammette: “Possiamo vincere l’Europa League. Con la società non abbiamo parlato di futuro”

Proseguendo nella sua disamina, Pioli ha continuato: “Adesso ci sono otto squadre che possono vincere l’Europa League e ci siamo anche noi”.

Poi sul suo futuro: “Con la società non ne abbiamo parlato. Tuttavia, è stata una cena che ho apprezzato tanto: la società mi ha fatto un regalo per le 100 vittorie con il Milan: abbiamo parlato delle nostre cose, ora siamo concentrati su quello che vogliamo fare in questa stagione”.