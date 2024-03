Non solo Sarri: due big subito via dalla Lazio

Rivoluzione alla Lazio a fine campionato: Lotito vuole ringiovanire la squadra, due senatori potrebbero dare l’addio

Terremoto alla Lazio dopo le dimissioni in panchina di Maurizio Sarri. Momento complicato in casa biancoceleste, con la società spiazzata dall’addio del tecnico di Figline Valdarno.

Al suo posto per il momento è stato ufficializzato ad interim il vice Martusciello, che siederà in panchina almeno fino al prossimo impegno di campionato in programma sabato in casa del pericolante Frosinone. Non tramonta intanto la suggestione Klose, oltre alla soluzione interna con Tommaso Rocchi. Mentre per il prossimo anno si fanno soprattutto i nomi di Palladino e Gilardino, che stanno ben figurando rispettivamente al Monza e al Genoa.

Calciomercato Lazio, Immobile e Luis Alberto in bilico

Intanto le polemiche per l’addio di Sarri hanno travolto anche i senatori dello spogliatoio biancoceleste, in primis Immobile e Luis Alberto.

Sia l’attaccante che lo spagnolo stanno attraversando una stagione tormentata e hanno deluso nel momento topico della stagione. A fine campionato anche loro potrebbero lasciare la capitale come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, considerando il rendimento non all’altezza sul terreno di gioco. Il patron Lotito vuole svecchiare la rosa e puntare soprattutto su giocatori under 30 per rivitalizzare l’ambiente e a farne le spese potrebbero quindi essere tra gli altri Immobile e Luis Alberto. Non sarà però facile cedere i due senatori per motivi di contratto, età e ingaggio: l’attaccante è legato alla Lazio fino al 2026, mentre lo spagnolo lo scorso ottobre aveva rinnovato fino al 2027.