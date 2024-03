Milan, tra birre e cori contro la Uefa: caos ceco a Praga

Succede di tutto nel match di Europa League tra lo Slavia Praga e il Milan: protagonisti i tifosi del club ceco, tra cori e lancio di oggetti in campo

“Nel cuore dell’Eden scacciamo il diavolo”, recitava così lo striscione dei tifosi dello Slavia Praga ad inizio gara. Uno striscione accompagnato da una coreografia, che ha coperto l’intera curva per diversi minuti.

Le speranze dei sostenitori cechi, però, si sono spente ben presto, con il Milan che ha sfruttato al massimo la superiorità numerica, trovando tre reti nel corso del primo tempo.

L’incitamento dell’Eden Arena, però, non si è mai fermato, tra cori per i loro giocatori, e fischi per i rossoneri, soprattutto a Maignan, finché è stato in campo.

Milan, bicchieri in campo: partita interrotta

Poi nella ripresa i cechi hanno insultato il Milan con cori in lingua italiana, prima di urlare a squarciagola “UEFA MAFIA”. Evidentemente la direzione arbitrale non li sta convincendo.

A metà del secondo tempo, poi, è volato in campo un bicchiere, presumibilmente di birra, in occasione di un corner per il Diavolo. E’ stato Rafa Leao ad intervenire, facendo, di fatto, interrompere il gioco e prendendosi gli insulti della Curva dello Slavia Praga, sempre più protagonista, in negativo del match di Europa League. Dopo l’intervento dello speaker, la partita è così potuta riprendere.

Ma a quattro minuti dal termine, dalla parte opposta del campo, i tifosi dello Slavia hanno nuovamente lanciato diversi bicchieri, stavolta addosso a Theo Hernandez. I quasi ventimila sostenitori cechi hanno però chiuso in bellezza, omaggiando la propria squadra, al termine del match, con una sciarpata che ha coinvolto tutto lo stadio.