Maldini, clamoroso ritorno in Serie A: c’è l’annuncio

Voci sul possibile ritorno in Serie A per Paolo Maldini, la destinazione è clamorosa. C’è l’annuncio sull’ex dirigente del Milan

Nelle ultime ore è rispuntato il nome di Paolo Maldini. Il dirigente, ancora fermo dopo l’addio al Milan, è stato accostato ad un’altra big di Serie A per il possibile ritorno immediato.

La società coinvolta è l’Atalanta, che ha però smentito subito rumors ed indiscrezioni. Ci ha pensato Luca Percassi, amministratore delegato del club bergamasco, ai microfoni di ‘Sky Sport’: “È totalmente una fake news, nonostante Maldini sia una persona di grandissimo livello e grandissimo prestigio”.

“Noi abbiamo un ds come D’Amico che in maniera silenziosa sta facendo un grande lavoro per la società. Questa è una notizia totalmente infondata”, ha annunciato il dirigente nerazzurro.

Atalanta, da Maldini alla Champions: parla Percassi

Non sembra esserci nulla, dunque, tra l’Atalanta e Maldini. L’ex Milan resta in attesa di una chiamata dopo la brusca separazione con i rossoneri.

Dall’Europa League all’obiettivo Champions. Percassi ha anche parlato degli ultimi mesi che attendono la squadra di Gasperini: “L’Atalanta in questi anni ha raggiunto obiettivi straordinari senza annunciarli. Sappiamo che quello che conquisteremo ce lo meriteremo dando il massimo ogni partita, sapendo che la società ha cercato di mettere a disposizione del mister una rosa competitiva. Poi c’è sempre il campo che parla”.