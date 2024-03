Lazio, è UFFICIALE: se ne vanno tutti, tranne Martusciello

Dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, giungono altre ufficialità sullo staff tecnico della Lazio

Acque agitate in casa Lazio dopo le dimissioni di Maurizio Sarri. La squadra è stata affidata all’ex vice Giovanni Martusciello, ma nel frattempo la dirigenza biancoceleste si sta muovendo su altri allenatori, in particolare Igor Tudor, come raccontato da Calciomercato.it.

Nel frattempo, è giunta l’ufficialità di altri addii per quanto riguarda lo staff tecnico della squadra capitolina. Questo il comunicato: “La S.S. Lazio rende noto che l`intero staff tecnico di Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi. Le dimissioni sono state accettate dalla Società. Come annunciato in precedenza, la guida tecnica della squadra è affidata a Giovanni Martusciello. Il Club ringrazia lo staff per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune umane e professionali”.