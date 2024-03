Juventus, sirene estere per Bremer: c’è il pericolo clausola

Sirene di mercato dall’estero per la Juventus: Bremer può lasciare, spunta la clausola rescissoria

In vista della prossima sessione estiva di calciomercato, la Juventus deve guardarsi dalle offerte in arrivo dall’estero per alcuni suoi gioielli.

Una minaccia di mercato dall’Inghilterra per la Juventus: la minaccia è rappresentata dal Manchester United che – in vista della prossima sessione estiva di calciomercato – ha come priorità di mercato quella di ingaggiare un difensore centrale di primo livello. Uno degli obiettivi dei Red Devils è Jarrad Branthwaite dell’Everton, ma sulla lista della spesa c’è anche Bremer della Juventus.

I nuovi investitori Sir Jim Ratcliffe e Ineos sono al lavoro in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di portare allo United un centrale difensivo, ma anche un terzino e un attaccante. C’è da tener conto però del fair play finanziario e delle spese che la proprietà dovrà sostenere per la riqualificazione dell’Old Trafford. Ecco perché Bremer rappresenterebbe un rinforzo a costo ridotto per i Red Devils.

Calciomercato Juventus, il Manchester United su Bremer

Arrivato a Torino nell’estate del 2022, Bremer costò oltre 40 milioni di euro alla Juventus che lo prelevò dal Torino, soffiandolo all’Inter e nel suo contratto c’è una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Ad ogni modo, il Manchester United dovrà fare i conti anche con la concorrenza del Real Madrid che – da tempo – è sulle tracce del difensore brasiliano, finito anche nel mirino di Tottenham e Chelsea, anche se gli Spurs potrebbe essere scoraggiato dalle richieste economiche del difensore. La stessa Juventus, come spiega inews.co.uk, starebbe valutando la possibilità di sostituire Bremer in estate puntando su Riccardo Calafiori del Bologna. Il Manchester United potrebbe tentare l’assalto a Bremer, opzione più accessibile rispetto a Branthwaite, dato che l’Everton chiede almeno 75 milioni di sterline per il difensore inglese classe 2002.

Ecco perché il rischio di perdere Bremer per la Juventus appare concreto, a maggior ragione alla luce della presenza della clausola che permetterebbe al Manchester United di portare in Inghilterra il difensore al costo di 50 milioni di euro.