Juventus, deroga o niente Mondiale: mezza squadra a rischio

C’è una grana per la Juventus dopo la qualificazione al Mondiale per Club: Giuntoli al lavoro per sistemare la situazione in casa bianconera

La Juventus incassa la sconfitta del Napoli a Barcellona che vale il biglietto per il Mondiale per Club nell’estate 2025 negli Stati Uniti.

L’eliminazione agli ottavi della Champions dei partenopei permetterà ai bianconere di accedere l’anno prossimo alla rassegna iridata negli USA e nelle casse bianconere arriveranno almeno 50 milioni di euro per la partecipazione al nuovo torneo organizzato dalla Fifa. Inoltre, rispetto alla stagione attuale, la Juventus metterà a bilancio anche gli introiti dalla Super Champions League (a meno di colpi di scena) con il piazzamento tra le prime quattro in campionato. Altri 60-65 milioni assicurati per la ‘Vecchia Signora’ e che permetteranno al Dt Giuntoli di avere più margine sul mercato per rinforzare adeguatamente la squadra.

Juventus, grana rinnovi in vista del Mondiale: anche Chiesa e Rabiot in bilico

Nella stagione 2024/2025 ci saranno inevitabilmente più impegni in campo internazionale per la Juve, con una stagione che terminerà tra fine giugno e metà luglio vista appunto la partecipazione al Mondiale per Club.

Giuntoli e la dirigenza bianconera, indipendentemente dalla scelta sull’allenatore e sulla conferma o meno in panchina di Allegri, dovrà allungare la rosa e rimpolpare la squadra in ogni singolo reparto. All’attenzione degli uomini mercato della Continassa c’è anche la questione rinnovi, specialmente di quei giocatori in scadenza il 30 giugno 2025 e che senza deroghe o assicurazioni private non potrebbero giocare il Mondiale per Club nel mese di luglio. Oltre alla questione Rabiot, con la Juventus che lavora a un prolungamento biennale, rimane delicato anche lo scenario relativo al futuro di Federico Chiesa sul quale c’è ancora distanza tra le parti. Probabile invece il rinnovo di Rugani, attualmente sotto contratto fino al prossimo giugno.

Da risolvere inoltre la questione relativa a Szczesny che ha un ingaggio oneroso da quasi 7 milioni, mentre tra i pali sono in scadenza nel 2025 anche Perin e Pinsoglio. L’anno prossimo scadrà inoltre l’accordo con De Sciglio, McKennie, Danilo, Iling Junior e Kean, con quest’ultimo possibile sacrificato in attacco dopo la cessione in prestito sfumata a gennaio all’Atletico Madrid.