“Firma o vai via”: dopo l’errore Lautaro Martinez diventa un ‘caso’

Lautaro Martinez sotto accusa per il rigore sbagliato ma anche per la prestazione: c’è chi lo vuole mandare via senza rinnovo

Nessun gol, nessuna grande occasione, ma anche due palle d’oro servite a Thuram e Barella. La partita di Lautaro Martinez contro l’Atletico Madrid non è stata certo da incorniciare, ma almeno fino al calcio di rigore neanche da buttare via.

Il penalty però cambia la prospettiva, soprattutto perché ha certificato l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League. Una uscita quasi a sorpresa, considerato il punteggio dell’andata e la grande forma della squadra di Inzaghi. Il campo però ha emesso il suo verdetto e ha ‘buttare’ fuori l’Inter è stato proprio il numero 10 nerazzurro, il capitano e fin qui trascinatore assoluto della squadra.

Gol a raffica quest’anno per Lautaro Martinez, ma il calcio fa presto a dimenticare ed, infatti, subito dopo l’errore dagli undici metri i tifosi si sono scatenati contro l’argentino. In particolare c’è un aspetto che i sostenitori nerazzurri non riescono a mandare giù e riguarda il rinnovo di contratto, di cui ha parlato anche Marotta nel pre-gara: tante chiacchiere, ancora niente firma e l’errore a complicare le cose.

Inter, Lautaro Martinez nel mirino: “Firma o vai via”

“Prima di una partita fondamentale si pensava al rinnovo, ora firma e facci vincere il campionato altrimenti vai via” scrive un utente su X e sembra essere questo il pensiero preponderante della tifoseria nerazzurra, almeno di quella che sfoga la frustrazione post sconfitta sui social.

Così si può leggere anche chi dice che l’errore “dovrebbe costargli qualche milione” ed un altro che vede Lautaro Martinez “con la testa altrove”. Insomma, le critiche non mancano verso il capitano dell’Inter ed è un sorprende considerato quanto fatto in questa stagione e uno scudetto che sembra ormai già cucito addosso.

Ma il calcio è così, basta poco per far scatenare un ‘caso’ social e Lautaro Martinez lo ha scoperto sulla propria pelle.

Ecco qualche tweet sull’argomento:

Prima di una partita fondamentale si pensava al rinnovo e si è visto,ora firma e facci vincere il campionato sennò via a calci in culo #Lautaro — Umberto Quercia (@Umberto0934567) March 13, 2024

Bella partita di merda interpretata male fin dall'inizio,gestita male da Inzaghi,mai voglia,grinta,rabbia.#Lautaro dovrebbe smetterla di pensare al rinnovo edarsi una svegliata,un errore così dopo partita totalmenteanonima dovrebbe costargli qualche milione #AtleticoMadridInter — berets76 (@berets76) March 13, 2024

#Lautaro è il peggior rigorista della storia dell'@Inter. È VERGOGNOSO. È inutile irritarsi. — Eltz 🇮🇹 🇧🇷 (@suit7six) March 13, 2024

Posso dire. Io Lautaro sono 4/5 partite che lo vedo mollo. Stanco. Con la testa altrove e sovrappeso. Mi chiedi 10 milioni. Io ti voglio tonico che corri 120 minuti e ne hai ancora. Non che al 70 hai già i calzini giù.

Ne ho preso uno a caso eh ma vale per tutti. — WHITE CHOCOLATE (@onlyWHITECHOC) March 13, 2024

Peccato, ovviamente c’è delusione ma non critiche…ecco solo basta Lautaro dagli 11 metri, tanti complimenti all’Atletico.

Ci riproveremo ne sono sicuro.

Adesso conta solo Vincerla…⭐️🖤💙 pic.twitter.com/sBHNslGEsY — SaggioDelTendone (@Saggiotenda) March 13, 2024