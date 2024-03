DIRETTA Conference League, Fiorentina-Maccabi Haifa 0-0: Si parte LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Italiano e il Maccabi Haifa di Dego in tempo reale

La Fiorentina ospita il Maccabi Haifa in una gara valida come ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Una sfida che mette in palio l’accesso alle migliori otto della terza competizione Uefa per club che sarà diretta dall’arbitro bosniaco Peljto.

Reduci dal pareggio subito in pieno recupero dalla Roma nell’ultima giornata del campionato di Serie A che ha compromesso la corsa ai posti Champions, i viola di Vincenzo Italiano – privi dello squalificato Milenkovic – vogliono concentrare i loro sforzi sulle due coppe nelle quali sono ancora in corsa. Forti del successo in trasferta per 4-3 della scorsa settimana grazie ad un gol di Barak nel finale, i gigliati passano il turno con una vittoria ed un pareggio, mentre in caso di sconfitta di misura si andrebbe ai tempi supplementari. I biancoverdi di Messay Dego, che a loro volta devono rinunciare a Shaw espulso all’andata, devono vincere con due o più gol di scarto per ribaltare la situazione e accedere ai quarti di finale. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Artemio Franchi’ tra Fiorentina e Maccabi Haifa live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Fiorentina-Maccabi Haifa

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Ranieri, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Barak, Sottil; Belotti. All. Niccolini (Italiano squalificato)

MACCABI HAIFA (4-3-3): Keouf; Faingold, Simic, Seck, Goldberg; Sundgren, Mohamed, Cornud; Rafaelov, Podgoreanu; Pierrot. All. Dego