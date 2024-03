De Rossi festeggia i quarti di Europa League e risponde a Totti: “Dopo lo chiamo”. Le dichiarazioni del tecnico giallorosso

La Roma non soffre e, forte del 4-0 dell’andata, stacca il pass per i quarti di finale di Europa League sul campo del Brighton.

Questo il commento di Daniele De Rossi ai microfoni di ‘Sky Sport’: “La squadra è promossa, già raggiungere la qualificazione è da complimenti. Oggi ci aspettava una partita seria, l’abbiamo fatta, dobbiamo fare un passetto avanti nella personalità. Con la palla dovevamo fare meglio, sfruttando certe situazioni anche solo per rifiatare un po’”.

L’allenatore giallorosso promuove anche Baldanzi: “Lo vedo sempre meglio, era la sua prima partita da dentro o fuori in campo europeo e contro il Brighton rischi di avere poco la palla. Per me ha fatto un’ottima partita, sono contentissimo, giorno dopo giorno è sempre più giocatore vero, da Roma”.

Roma, De Rossi: “Totti torna? Dopo lo chiamo”

Il tecnico giallorosso ‘risponde’ anche a Totti: “Ha detto che torna prima della mia conferma alla Roma? Lo troveremo a Fiumicino (ride, ndr). Dopo lo chiamo e sento che dice”.

Infine, sul sorteggio dei quarti: “Rispetto agli ultimi anni non ne è caduta neanche una. Ma va così, sono squadre che devi affrontare andando avanti. Abbiamo già incontrato squadre molto forti con Feyenoord e Brighton. È stimolante ed entusiasmante”. Domani, alle ore 13.00, il verdetto delle urne.