Rivoluzione Juventus a centrocampo: uno scambio per il pallino di Giuntoli

La Juventus prepara la rivoluzione a centrocampo: non solo Koopmeiners nel mirino della società bianconera per la prossima stagione

Sarà un centrocampo tutto nuovo, tra gioventù e talento, quello che la Juventus costruirà in vista del prossimo campionato.

Non solo Koopmeiners: la Juventus vuole tentare anche il colpo Lewis Ferguson in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Da mesi, infatti, il centrocampista scozzese è un pallino della dirigenza bianconera. A novembre Cristiano Giuntoli si era recato al Dall’Ara per vederlo all’opera dal vivo in occasione della partita contro la Lazio. Autore di 16 gol in un anno e mezzo, l’ex Aberdeen viene valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro dal Bologna che non chiude a priori le porte a una cessione, con la possibilità di inserire nella trattativa una possibile contropartita tecnica come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

Sabato scorso all’Arena Garibaldi di Pisa un emissario bolognese ha visionato il terzino destro Tommaso Barbieri, classe 2002 finora protagonista di una grande stagione in nerazzurro. Sarebbe pronto a spiccare il volo per giocare in Serie A nella prossima stagione e il Bologna non nasconde il suo interesse per il giovane laterale.

Juventus, Barbieri chiave per arrivare a Ferguson

Proprio quello di Barbieri potrebbe rappresentare il profilo migliore da inserire nell’operazione Ferguson. Gli agenti dello scozzese hanno già incontrato Giuntoli e Manna due volte negli ultimi mesi, segnale concreto di come a Torino si faccia sul serio per il centrocampista scozzese che piace anche a Milan, Fulham e Nottingham Forest.

La Juventus, dunque, prepara l’assalto a Ferguson anche grazie al jolly Barbieri. Lo ha fatto capire anche uno degli agenti, Bill McMurdo, intervenuto ai microfoni di TvPlay nelle scorse ore, parlando di “rumors su Napoli, Inter, Milan e Juventus, ma lui è sempre stato molto chiaro col Bologna: quando una squadra lo contatterà sarà la dirigenza rossoblù che dovrà discutere del futuro del ragazzo, e in ogni caso se ne parlerà al termine della stagione”. Sullo sfondo resta sempre la pista che porta all’ex Napoli Fabian Ruiz, portato in Italia nel 2018 proprio da Giuntoli prima del passaggio al Paris Saint-Germain.