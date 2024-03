Milan, Ibra al lavoro: punta il colpo a parametro zero

Il Milan ragiona sul mercato della prossima estate, si muove Zlatan Ibrahimovic e punta un rinforzo a parametro zero

Settimana piuttosto particolare, per il Milan, che prepara una sfida cruciale come quella con lo Slavia Praga in Europa League, per accedere ai quarti di finale della competizione, ma nel frattempo guarda anche con un po’ di preoccupazione agli scenari futuri.

In merito alla perquisizione della Guardia di Finanza a Casa Milan, la società ha già respinto eventuali addebiti. Ma se emergessero irregolarità nella questione del passaggio di proprietà da Elliott a Red Bird, i rossoneri potrebbero rischiare una penalizzazione in campionato e l’esclusione dalle coppe europee. Milan che in ogni caso cerca di proiettarsi già verso la prossima stagione e di rinforzare concretamente la squadra per andare a caccia di obiettivi importanti.

Entra in azione già Zlatan Ibrahimovic, che da braccio destro di Cardinale vuole avere un ruolo molto attivo nel Milan di domani. Ibrahimovic vuole portare in società Kirovski, inserendolo nell’organigramma del club, come raccontato da Calciomercato.it. Ma non è finita qui. Lo svedese è al lavoro anche in ottica di calciomercato, mettendo nel mirino quello che potrebbe essere il primo colpo estivo del Diavolo.

Milan, testa a testa con il Napoli per Yazici

Secondo quanto riportato in Francia da ‘RMC’, Ibrahimovic starebbe seguendo personalmente da vicino la situazione di Yusuf Yazici, trequartista del Lille capace di giocare anche al centro dell’attacco e come esterno offensivo.

Yazici è una vecchia conoscenza del Milan, con i rossoneri che subirono da lui una tripletta in Milan-Lille di Europa League della fase a gironi 2020/2021, finita 0-3. Il giocatore andrà in scadenza di contratto a giugno con il club francese e non sembrano esserci spiragli per il rinnovo, nonostante la stima da parte di Fonseca. Su di lui c’è anche il Napoli, che lo segue da un po’.