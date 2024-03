Martusciello contro Sarri, smentita del neo allenatore: comunicato UFFICIALE Lazio

Martusciello contro Sarri, arriva la smentita del neo allenatore biancoceleste: comunicato UFFICIALE della Lazio

Addio a Maurizio Sarri ma nel segno della continuità. Dopo le dimissioni del tecnico ex Napoli e Juve, la Lazio ha deciso di affidare la panchina al suo vice, Giovanni Martusciello, che ha accettato di assumere la guida della squadra.

Dopo il comunicato ufficiale del club, il neo allenatore ha voluto fare subito chiarezza sul suo rapporto con Sarri. Alla base delle dimissioni del tecnico non ci sarebbe alcun problema col suo vice. Martusciello ha così deciso di accettare la proposta di Lotito.

Questo il comunicato ufficiale diffuso dalla Lazio: “In riferimento al virgolettato apparso questa mattina su un quotidiano, l’allenatore Giovanni Martusciello precisa: “Non ho mai pronunciato parole che potessero andare contro la squadra, contro Sarri, di cui ho profonda stima, o altre componenti. Ho semplicemente dato la mia disponibilità alla Società, che mi ha prospettato questa possibilità. Non si può sminuire il lavoro che è stato portato a termine finora, così come nessuno potrà minare l’impegno che d’ora in poi verrà ulteriormente profuso”.”.