Lazio, scoppia un altro caso contro Immobile: “Piccolo uomo”

Nuova bufera in casa Lazio dopo le dimissioni di Maurizio Sarri: ce l’hanno tutti contro Ciro Immobile, ecco perché

Le dimissioni di Maurizio Sarri hanno alzato un polverone inatteso in casa Lazio. Specialmente contro qualche elemento importante della rosa biancoceleste. E in particolare contro il capitano, additato come uno dei principali fautori dell’addio del mister.

La comunicazione ufficiale da parte del club laziale è quella di dimissioni per ragioni personali. Maurizio Sarri non avrebbe lasciato l’incarico solo per i risultati deludenti. La tifoseria, chiaramente, si è divisa. C’è chi non aspettava altro che le dimissioni e chi invece avrebbe voluto continuare con l’allenatore toscano, il quale ha sempre dichiarato di voler chiudere la sua esperienza da allenatore proprio alla Lazio.

Nel pomeriggio odierno, Immobile ha pubblicato un post con Sarri, ringraziandolo per questi anni insieme. Ma nella serata, l’attaccante della Lazio è stato costretto a intervenire con delle storie per rispondere a chi lo accusa di tradimento e di aver spinto il tecnico a lasciare la Lazio.

Immobile scrive su Instagram, meme e rabbia sui social

Visto il polverone e il mistero sulle dimissioni di Maurizio Sarri, Ciro Immobile ha tenuto a precisare alcuni passaggi di cos’è avvenuto nella giornata di ieri: “Ciao a tutti. In queste ultime ore si è detto e scritto di tutto, ma è giusto ribadire alcuni concetti. Mi sono sempre messo a disposizione del mister Sarri, così come in precedenza di tutti gli allenatori avuti in carriera – scrive su Instagram – Ieri con tutti i miei compagni siamo stati da lui per farlo recedere dal suo intento di rassegnare le dimissioni. In serata ci siamo confrontati con la società, ma la decisione del mister è sembrata fin da subito irrevocabile per motivi personali, così come confermato dal Presidente e dal direttore sportivo”.

Poi l’attaccante della Lazio e della Nazionale ha proseguito: “Non ho mai fatto mancare l’impegno, così come tutti i miei compagni di squadra. Mai ho fatto mancare attaccamento e supporto e soprattutto non lo farei in questo momento. Nei confronti del sottoscritto e di altri componenti della squadra è in atto una campagna denigratoria. Mi dispiace essere tirato in ballo, ma non accetto di essere strumentalizzato per secondi fini. E’ fatto notorio che nel calcio l’ingratitudine è il sentimento del giorno prima! Sempre forza Lazio!”.

Praticamente ha confermato le voci che si dicono..troppe parole…

Piccolo uomo ex giocatore#Immobile https://t.co/JG7YJpk296 — AQUILAROMANA (@AQVILAROMANA) March 13, 2024

Tra i messaggi di rabbia nei confronti del centravanti di Torre Annunziata, spuntano anche i meme per l’ultima frase scritta nelle storie di Instagram, poiché si pensa che non sia stato scritto di suo pugno, ma da un legale o una persona vicina.