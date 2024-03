‘Giallo’ Thuram prima di Atletico-Inter: cosa è successo

Piccolo giallo che riguarda Marcus Thuram alla vigilia di Atletico Madrid-Inter: ecco cosa è successo all’attaccante francese

Obiettivo: quarti di finale. L’Inter scenderà in campo questa sera contro l’Atletico Madrid per la gara che può valere un altro traguardo importante nella stagione nerazzurra.

Una gara che Inzaghi affronterà non con la squadra al completo, a causa delle assenze di Carlos Augusto e Arnautovic, entrambi infortunati dopo la gara contro il Bologna. Poco male per l’allenatore di Piacenza che avrà comunque ampia possibilità di scelta, come spiegato dallo stesso allenatore nella conferenza della vigilia.

Qualche dubbio Inzaghi ha ammesso di averlo come quello tra de Vrij e Acerbi, ma anche tra Darmian e Dumfries, oltre alla possibilità ventilata di far giocare Frattesi dal primo minuto. Tutti dubbi che il tecnico dell’Inter ha illustrato nel corso della conferenza stampa, quando una sua frase ha alimentato un piccolo ‘giallo’ riguardante Marcus Thuram.

Atletico-Inter, Ramadan per Thuram: Inzaghi dice no

Nel corso della conferenza stampa prima di Atletico Madrid-Inter, infatti, a Inzaghi è stata fatta una domanda specifica su Marcus Thuram. Il riferimento è al fatto che l’attaccante francese segui il Ramadan, iniziato domenica scorsa, e che quindi possa mangiare soltanto dopo il tramonto.

Inzaghi però ha smentito: “Da quel che so io, l’unico che lo osserva è Sarr, il calciatore della Primavera che abbiamo portato a Madrid a causa dell’infortunio di Arnautovic“. Niente digiuno quindi per Thuram che affiancherà Lautaro Martinez questa sera al Wanda Metropolitano. Una coppia che fin qui ha dimostrato di funzionare particolarmente bene: 12 gol il francese, 28 l’argentino, che insieme hanno quindi toccato quota quaranta.

Una cifra che domani sera vogliono incrementare ancora: nessun digiuno per la coppia gol nerazzurra che sogna di mettere in cascina altre reti per rendere il bottino ancora più cospicuo.