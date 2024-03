Calzona a sorpresa: dalla Slovacchia l’annuncio sul futuro a Napoli

Francesco Calzona a sorpresa parla del suo futuro a Napoli post Europeo 2024 con la Slovacchia: ecco cosa ha detto

Niente allenamento per il Napoli di Calzona dopo la sconfitta a Barcellona. La squadra ha viaggiato subito dopo la partita per tornare in Italia e si riposerà per un giorno, per ricaricare energie in vista dell’Inter. Il mister, invece, non riposa affatto poiché ha subito preso questa mattina il volo da Napoli per Bratislava, per annunciare i convocati della nazionale slovacca in vista degli impegni contro Austria e Norvegia, due amichevoli pre-Euro 2024.

Chiaramente, il club azzurro ragiona sul futuro del tecnico, che ha dato un’ottima impressione all’ambiente, nonostante solo due vittorie, tre pareggi e una sconfitta in questo breve periodo in terra campana da primo allenatore. Calzona aveva già lasciato un buon ricordo grazie alle esperienze vissute in passato con Sarri e poi con Spalletti. E quando meno se l’aspettava, ha ricevuto l’opportunità di allenare la Slovacchia, riuscendo a portare la nazionale ai gironi della competizione continentale.

Nel frattempo, il ct ha diramato le convocazioni per i prossimi due test amichevoli. Tanti giovani, tante novità e qualche certezza. “La Nazionale continua anche dopo EURO 2024 – sottolinea Ciccio ai giornalisti spiegando le sue scelte – La sera l’ho dedicata esclusivamente alla Slovacchia. Quando ho accettato il club, io e il mio staff avevamo già preparato tutto per queste due partite”. Calzona però parla anche del suo futuro e di cosa succederà tra qualche mese, quando finirà il brevissimo contratto con il Napoli.

Napoli, Calzona avvisa la Slovacchia: “Ho un contratto, ma decideremo assieme”

Durante la conferenza stampa, i giornalisti slovacchi hanno provato a punzecchiare il commissario tecnico e capire le sue intenzioni post Europeo. “Non so neanche cosa farò domattina – dice accennando un sorriso il tecnico del Napoli – Sicuramente qualunque cosa succederà ho un contratto con la Federazione. Se nel prossimo futuro, tra un anno, due mesi, cinque mesi, dovremmo prendere una decisione, la prenderemmo insieme. Perché è sempre stato così, abbiamo avuto sempre una collaborazione forte e sincera”.

Poi il mister tiene a specificare: “Voglio farti stare tranquillo – riferendosi al giornalista che ha posto la domanda sul suo futuro – Non ho ancora ricevuto una proposta“. Insomma, il Napoli non avrebbe presentato alcun’offerta di prolungamento di contratto per la prossima stagione. Ma stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, De Laurentiis è contento dell’operato e dell’apporto dato dal tecnico a questa squadra. “E’ un affidabile”, aveva detto il presidente prima di Barcellona-Napoli. E chissà se lo riterrà idoneo anche per la prossima stagione. Serviranno buoni risultati in questo finale di campionato per spingere il patron partenopeo a puntare tutto su Ciccio.

Ad ogni modo, Calzona ha un contratto con la Slovacchia che lo lega fino al 2025. Dunque, se De Laurentiis vorrebbe davvero averlo sulla panchina azzurra per la prossima stagione, servirà trattare con la Federcalcio slovacca post Europeo e trovare un accordo che possa liberarlo per l’estate. I negoziati, magari, devono cominciare ben prima della competizione che si disputerà in Germania.