Calzona esalta Kvara e la squadra, ma c’è un problema: “Così non va bene”

Le dichiarazioni di Calzona al termine di Napoli-Torino, match del Maradona, valevole per la ventottesima giornata di Serie A

Il Napoli di Calzona non va oltre il pareggio contro il Torino. Per gli azzurri la corsa verso la Champions League adesso si fa sempre più complicata.

Il tecnico dei campioni d’Italia ha commentato l’1 a 1 contro i Granata: “Sono contento della squadra, che ha creato davvero tanto – esordisce ai microfoni di Sky Sport -. Stasera abbiamo concesso poco, avendo una supremazia schiacciante su tutti i punti di vista. Continuando così si va lontani”.

Ora, inevitabilmente, la testa va al Barcellona – “Prepareremo la sfida di Champions League come tutte le altre partite – prosegue Calzona -. Siamo forti, siamo il Napoli, non dobbiamo aver paura dell’avversario, la squadra stasera è uscita dispiaciuta ma convinta dei propri mezzi”.

Napoli-Torino, Calzona: “Kvara è speciale”

Il tecnico del Napoli esalta Kvara e i suoi compagni. Il giocatore georgiano è tornato quello dello scorso anno e oggi la sua gara è stata davvero di alto livello: “E’ un giocatore speciale, gli ho dato fiducia e sta facendo quello che gli chiedo. Sono contento anche degli altri. Abbiamo iniziato un percorso e la squadra ha fatto un passo in avanti importante. Ci vuole tempo, ma giocando tanto ci si allena poco. I ragazzi hanno mostrato tanta disponibilità su tutto, alleno dei giocatori fantastici, che hanno voglia di far bene”.

Al termine della partita Calzona ha parlato con Orsato – “Mi è dispiaciuto aver giocato poco, solo 24 minuti nella ripresa. Ci poteva stare qualcosa in più di recupero, ma ci abbiamo provato fino alla fine”

C’è soprattutto un aspetto da migliorare in fase difensiva- “La sfortuna non va considerata per i troppi gol presi, è un dato oggettivo che va migliorato. Non va bene, dobbiamo fare un filtro migliore. Stasera è andata meglio, l’unico problema è che hai poco tempo per allenare i dettagli. Ci sta concedere qualcosa per la voglia di raggiungere il risultato pieno. Aggiusteremo anche questo”