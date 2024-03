“Allegri, adesso è finita”: messo alla porta dall’ex bianconero

Massimiliano Allegri sempre più lontano dalla Juventus, la ‘sentenza’ definitiva arriva da un grande ex bianconero

In corso, alla Juventus, un momento sempre più complicato, con gli ultimi risultati in campionato che hanno smorzato l’entusiasmo per una annata che fino a un mese e mezzo fa poteva dirsi molto soddisfacente. E la buona notizia della qualificazione al Mondiale per Club, per effetto dell’eliminazione del Napoli in Champions a Barcellona, non distende più di tanto gli animi.

In particolare, sempre più in bilico la posizione di Massimiliano Allegri. Su Calciomercato.it, vi abbiamo raccontato la situazione di gelo tra Allegri e Giuntoli, con il tecnico livornese che ha fatto storcere il naso a tutta la dirigenza non solo per i risultati negativi, ma anche per le sue recenti dichiarazioni. A questo punto, l’addio a fine stagione si fa sempre più probabile.

Allegri e la Juventus al capolinea: indicato l’erede

Una ipotesi che viene caldeggiata anche da alcuni grandi ex dell’ambiente torinese. Come Alessio Tacchinardi, che, su ‘Libero’, ha di fatto sentenziato la fine del ciclo Allegri, dopo un triennio che si è rivelato avaro di soddisfazioni e non all’altezza della sua prima avventura in bianconero.

“Allegri merita molti riconoscimenti per tutto quello che ha fatto in 8 anni sulla panchina della Juventus, ma adesso è finita – ha spiegato – Il suo ciclo è giunto alla conclusione, serve voltare pagina dopo tanti anni”. Per Tacchinardi, c’è un nome su tutti che farebbe al caso della Juve: “Thiago Motta è uno da Juve, gioca un bel calcio, organizzato ma non da circo scriteriato”. Oltre all’italobrasiliano, come abbiamo raccontato sulle nostre pagine, in lizza ci sono anche Tudor e Palladino.