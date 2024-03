Allarme Lukaku per De Rossi: le condizioni del belga | CM.IT

Ultimo allenamento per la Roma prima della partenza per l’Inghilterra: domani il ritorno degli ottavi di Europa League contro il Brighton di De Zerbi

La Roma prepara la sfida di domani sera sul campo del Brighton, forte del rotondo e perentorio 4-0 maturato nella gara d’andata della scorsa settimana all’Olimpico.

I giallorossi sono a un passo dalla qualificazione ai quarti di Europa League, ma Daniele De Rossi non vuole cali di concentrazione per proseguire nella striscia positiva tra campionato e coppa, dopo il prezioso pari ottenuto in extremis domenica sul campo della Fiorentina. Roma lanciata in Europa e anche in Serie A, con la zona Champions adesso a portata di Dybala e compagni. Per la trasferta in Inghilterra contro la compagine di De Zerbi potrebbero esserci comunque diverse rotazioni, considerando anche le condizioni fisiche non ottimali di alcuni titolari dello scacchiere giallorosso.

La Roma vola a Brighton: Lukaku in dubbio

Tra cui spicca Romelu Lukaku, che nella seduta di rifinitura a Trigoria prima della partenza per l’Inghilterra ha svolto un lavoro individuale lontano dal resto del gruppo.

Il centravanti belga potrebbe comunque partire con la squadra, accomodandosi però in panchina considerando le condizioni non ottimali dell’ex Inter. Sicuramente non voleranno Oltremanica Smalling e Renato Sanches, fuori causa per il return match del ‘Falmer Stadium’ contro la compagine di De Zerbi.