Xavi ‘snobba’ l’Inter: “Dobbiamo pensare a noi”

C’è grande soddisfazione in casa Barcellona per la vittoria sul Napoli che vale la qualificazione ai quarti di finale di Champions League

Una vittoria importante quella ottenuta dal Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: prestazione maiuscola della truppa di Xavi.

C’è soddisfazione in casa Barcellona per la vittoria sul Napoli: i gol di Lopez, Joao Cancelo e Lewandowski hanno permesso ai blaugrana di imporsi per 3-1 sugli azzurri, a segno con Rrrahmani per il momentaneo 2-1, qualificandosi così ai quarti di finale di Champions League e tenendo viva la speranza di partecipare al Mondiale per club del 2025 e permettendo alla Juventus di prendere parte alla nuova competizione organizzata dalla Fifa proprio a discapito del Napoli.

Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo il triplice fischio della sfida tra Barcellona e Napoli, il tecnico della compagine blaugrana Xavi ha analizzato al prestazione offerta dalla sua squadra, dicendosi “molto felice” perché ora “il Barcellona è tra le prime otto squadre d’Europa”. Già, perché in caso di passaggio del Napoli sarebbe stato il Barcellona a dover rinunciare alle proprie possibilità di partecipare al prossimo Mondiale per club del e 2025. In tal caso avrebbe fatto un “regalo” all’Atletico Madrid: il successo di questa sera dei catalani lascia ancora aperta la disputa tra blaugrana e Colchoneros.

Barcellona-Napoli, le parole di Xavi a fine partita

L’ex centrocampista dei catalani si dice soddisfatto per una “qualificazione meritata” arrivata al termina di una partita “dominata in attacco e in difesa”, parlando comunque di una “ottima prestazione da parte del Napoli“.

Il Barcellona è ancora in corsa per partecipare al Mondiale per Club, ma deve sperare in una qualificazione dell’Inter ai quarti di finale a discapito dell’Atletico Madrid. Xavi però avverte: “Dobbiamo pensare a noi, siamo felici per la qualificazione e vedremo come andrà il sorteggio”. Il Barcellona è “orgoglioso per essere nuovamente ai quarti di finale di Champions League dopo anni”.