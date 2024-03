PAGELLE E TABELLINO BARCELLONA-NAPOLI 3-1: Rrahmani super, Traoré sbaglia tanto

Uno-due Barcellona nel primo tempo, il Napoli dimezza con Rrahmani: Lewandovski cala il tris, il Barca va ai quarti

PAGELLE BARCELLONA

Ter Stegen 6.5

Koundé 6.5

Araujo 6

Cubarsì 6.5

Cancelo 7.5 – Regista, terzino, ala, trequartista. Fa tutto, ma proprio tutto. Giocatore meraviglioso, interprete del calcio moderno

Fermín López 7 (60′ Sergi Roberto 6.5)

Christensen 5 – Non è il suo ruolo. Non è lo standard di qualità richiesto per giocare in quella posizione al Barcellona. Perde, senza appello, il duello con Lobotka (60′ Romeu 5.5)

Gundogan 6.5

Lamine Yamal 7.5

Lewandowski 6

Raphinha 6.5 (81′ Joao Felix sv)

All. Xavi 6.5

PAGELLE NAPOLI

Meret 6.5

Di Lorenzo 6

Rrahmani 7 – Non solo il gol della speranza, ma anche una partita da leader a guidare un reparto spesso assediato e senza le necessarie coperture

Juan Jesus 6

Mario Rui 5.5 (63′ Olivera 4.5)

Anguissa 6

Lobotka 6.5

Traore 4.5 – Sempre in ritardo nel primo tempo, viene frastornato da Fermin Lopez, anche nella circostanza del primo gol. Più vivo col passare dei minuti (78′ Raspadori sv)

Politano 6.5 (63′ Lindstrom 5)

Osimhen 5.5

Kvaratskhelia 5 (92′ Ngonge sv)

All. Calzona 5

PAGELLA ARBITRO

Makkelie 5.5

TABELLINO

RETI: 15′ Fermin Lopez, 17′ Cancelo, 30′ Rrahmani, 84′ Lewandovski

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Fermín López, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha. A disp. Inaki Pena, Astralaga, Inigo Martinez, Joao Felix, Romeu, Roque, Sergi Roberto, Casado, Hernandez, Guiu, Fort. All. Xavi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Gollini, Natan, Olivera, Simeone, Cajuste, Ngonge, Mazzocchi, Lindstrom, Ostigard, Raspadori. All. Calzona

ARBITRO: Makkelie (VAR: Dieperink)

AMMONITI: Christensen, Yamal, Juan Jesus, Traoré, Olivera

ESPULSI: