Tecnico cacciato in diretta dal presidente: “Se va via, mi fa un favore”

La crisi sembra non avere fine e il tecnico viene cacciato in diretta: il presidente chiede le sue dimissioni

La primavera si avvicina, ma per gli allenatori c’è sempre aria di bufera. A testimoniarlo in Serie A ci sono l’esonero di D’Aversa, con Gotti che è pronto a prendere le redini del Lecce, e le dimissioni di Sarri dopo la sconfitta della Lazio contro l’Udinese.

Anche in Serie B le cose non vanno meglio e a tenere banco è soprattutto il caso Lecco. Le parole del patron Paolo Di Nunno sul presunto rischio di illeciti da parte dei calciatori hanno fatto rumore e hanno portato alla replica molto dura della squadra con un comunicato tramite l’Assocalciatori.

Ora nel mirino del presidente del Lecco finisce anche il tecnico Aglietti, invitato in maniera esplicita a rassegnare le dimissioni, considerato l’ultimo posto in classifica e una retrocessione che sembra ormai inevitabile.

Lecco, di Nunno ‘caccia’ Aglietti: “Se va via mi fa un favore”

Con i playout lontano otto punti e la salvezza diretta distante tredici lunghezze, il Lecco si prepara ad un mesto ritorno in Serie C e il presidente Paolo Di Nunno sembra gradire poco l’operato del proprio allenatore.

Intervenuto a ‘Radio Capital’, dopo aver fatto parziale retromarcia sulle accuse di rischio combine (“ho accusato i giocatori in un momento di rabbia, per le scommesse bisogna chiamare i cinesi che hanno più soldi”), Di Nunno chiude le speranze salvezza (“non ci credo più”) e attacca anche Aglietti: “Può essere arrabbiato quanto vuole, non mi interessa: se va via mi fa un favore”.

Invece, a fine campionato ad andare via potrebbe essere proprio lo stesso Di Nunno: “Deciderò a fine anno se lasciare Lecco”.