Sconfitta e infortunio: va subito in ospedale

Le ultime sulle condizioni del giocatore, costretto ad andare in ospedale per i primi accertamenti dopo l’infortunio: il punto della situazione

Oltre al danno anche la beffa. La Lazio di Maurizio Sarri ha perso la partita contro l’Udinese e rischia di dover fare a meno per le prossime sfide anche di uno dei suoi titolarissimi.

Nei minuti finali, in pieno recupero, i biancocelesti hanno, infatti, dovuto sostituire Provedel. Il portiere si era spinto in avanti per trovare il gol del pareggio, come gli era successo in Champions League. Stavolta, però, è stato decisamente meno fortunato: niente rete ed infortunio alla caviglia. L’estremo difensore è così stato costretto a lasciare il terreno di gioco zoppicando.

Lazio-Udinese, le ultime su Provedel

Gli aggiornamenti sulle condizioni dell’azzurro sono state date nel finale di gara: Provedel, dopo aver fatto la doccia è salito, in stampelle e con un tutore, su un’ambulanza che lo ha portato in ospedale.

A breve, dunque, il portiere si sottoporrà ai primi accertamenti per il trauma contusivo alla caviglia. La Lazio e i suoi tifosi incrociano le dita.

Ma le parole di Fabio Rodia, medico sociale del club, a Lazio Style Radio, non lasciano presagire nulla di buono: “Le sensazioni sono che lui ha subito un trauma distorsivo importante alla caviglia sinistra. Stiamo prestando i primi soccorsi, poi dobbiamo fare accertamenti per fare una diagnosi precisa. Tempi di recupero? No, non è possibile già quantificarli. Le sensazioni non sono positive, ma dobbiamo fare gli esami per essere più precisi”.