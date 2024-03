Napoli, De Laurentiis rischiatutto: “Sono più di 10 milioni”

Il Napoli sogna la qualificazione ai quarti di finale di Champions League: una qualificazione che significherebbe molto

Gli azzurri a caccia del pass per i quarti di finale della massima competizione europea: fondamentale battere il Barcellona in terra catalana.

C’è un motivo in più per sperare nella qualificazione ai quarti di finale di Champions League per il Napoli. Il club azzurro, infatti, oltre al blasone e al premio in denaro assicurato dalla Uefa per chi supera la fase degli ottavi di finale, punta anche a prendere parte al prossimo mondiale per club organizzato dalla Fifa.

Dopo il pareggio per 1-1 maturato nel match d’andata, questa sera Barcellona e Napoli si giocano il passaggio ai quarti di finale di Champions League e per motivare ulteriormente la squadra di Calzona, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha voluto mettere sul piatto un ulteriore stimolo, ovvero un bonus collettivo da 10 milioni di euro.

Napoli, De Laurentiis e il bonus da 10 milioni per la qualificazione ai quarti

Intervenuto ai microfoni di Cbs Sports prima del fischio d’inizio di Barcellona-Napoli, il patron azzurro ha confermato di aver promesso ai suoi giocatori il premio da 10 milioni di euro in caso di qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

“Sei molto ben informato” ha risposto al giornalista Guillem Balague che lo aveva stuzzicato in merito, confermando: “In effetti sono più di 10 milioni di euro”. Dunque, battere il Barcellona permetterebbe a Di Lorenzo e compagni di incassare un premio di 10 milioni di euro da distribuire a tutti i giocatori. Una ulteriore conferma di quanto De Laurentiis voglia qualificarsi al Mondiale per club 2025, cercando di soffiare il posto alla Juventus.

In caso di qualificazione ai quarti di finale di Champions League, infatti, sarebbe più concreta per gli azzurri la possibilità di prendere parte al prossimo Mondiale per Club che tiene conto del ranking Uefa dal 2021 al 2024.