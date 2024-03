È ancora Napoli contro Juve: pronti 10 milioni

Procede a singhiozzo il percorso del Napoli di Calzona che dopo il pareggio col Torino si concentrerà totalmente sulla sfida da dentro o fuori col Barcellona in Champions. Una gara che vale anche una fetta di Mondiale per Club: la mossa di De Laurentiis

Due vittorie di fila in Serie A con la ciliegina del successo sulla Juventus per il Napoli prima della nuova brusca frenata in casa di venerdì sera contro il Torino. Un 1-1 che rallenta ancora una volta le ambizioni di quarto posto della truppa di Calzona ben distante dal Bologna di 7 lunghezze e complessivamente impelagata alle spalle anche di squadre come Roma e Atalanta.

Mentre la corsa Champions si fa più complessa, al contempo il Napoli deve tornare immediatamente a concentrarsi sull’attuale massima competizione europea con gli ottavi di finale di ritorno in programma per martedì sera a Barcellona. Dopo l’1-1 dell’andata al Maradona, Osimhen e soci dovranno riuscire nell’ardua impresa di espugnare il Camp Nou per superare un turno che varrebbe tantissimo sotto tanti punti di vista. Dal prestigio al morale, passando per le ambizioni, l’indiscussa componente economica ed anche la lotta per l’accesso al prossimo e nuovissimo Mondiale per Club.

Una competizione, quest’ultimo, a cui De Laurentiis tiene particolarmente e che spera di riuscire a strappare alla concorrenza. Ad oggi solo l’Inter, tra le italiane, è sicura del posto, mentre un altro slot dovrebbe essere a disposizione di una tra Juventus e Napoli, vista anche l’uscita di scena della Lazio dalla Champions della scorsa settimana.

Napoli, De Laurentiis ha promesso un premio da 10 milioni in caso di Mondiale per Club

Un appuntamento affascinante quello col prossimo Mondiale per Club che De Laurentiis non vorrebbe assolutamente mancare.

Il presidente del Napoli lo fa capire anche a gesti, visto che come evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’ ha promesso alla squadra di Calzona un premio da 10 milioni di euro in caso di ingresso nella Coppa del Mondo per club. Si tratterebbe nel caso più o meno proprio della cifra che incasserebbe volando ai quarti di Champions, 10,6 milioni.

Barcellona quindi come snodo cruciale della stagione di un Napoli deluso dopo un’annata lontanissima da quella da sogno di 12 mesi fa, ma con ancora un grande obiettivo da provare a raggiungere.