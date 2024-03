La separazione è UFFICIALE: il tecnico lascia il club

Separazione tra il tecnico e il club: è arrivata il comunicato ufficiale dopo l’ennesima sconfitta stagionale

Separazione consensuale: Rafa Benitez e il Celta Vigo si dicono addio dopo otto mesi. Il comunicato del club spagnolo è arrivato poco fa e mette fine all’avventura dell’ex Inter e Napoli sulla panchina della compagine della Liga.

Un addio consensuale considerato che i risultati ottenuti da inizio stagione non erano in linea con le attese. Il Celta, al momento, è diciassettesimo in classifica, appena due punti sopra la zona retrocessione. Quattro i punti conquistati nelle ultime cinque partite, un rendimento che mette a rischio la squadra. Il ko contro il Real Madrid (4-0) è stata l’ultima panchina di Benitez: ora il Celta Vigo va a caccia di un sostituto cui affidare l’obiettivo salvezza.