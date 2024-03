DIRETTA Atletico Madrid-Inter: la conferenza stampa di Inzaghi LIVE

Vigilia del match di Champions League tra Atletico Madrid e Inter: le dichiarazioni di Simone Inzaghi in conferenza stampa

L’Inter di scena al ‘Civitas Metropolitano’ domani sera per la decisiva sfida degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid dell’ex Simeone.

La squadra nerazzurra parte dal prezioso successo per 1-0 maturato nella gara d’andata a San Siro, griffata dalla rete nella ripresa di Arnautovic. Il centravanti austriaco non sarà però della partita per infortunio, con Simone Inzaghi che deve rinunciare anche Carlos Augusto dopo la trasferta di Bologna. Poco male per la capolista della Serie A, che in campionato è sempre più vicina allo scudetto e alla seconda stella dopo un 2024 immacolato e con 13 vittorie consecutive centrate in tutte le competizioni. Il tecnico interista si affiderà quindi ai suoi titolarissimi e davanti si ricompone la coppia delle meraviglie formata da Thuram e capitan Lautaro Martinez.

Inzaghi, alla vigilia, interviene in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid.

