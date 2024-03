Dalla Fiorentina alla Premier: 30 milioni per il bomber | CM.IT

Asta inglese per l’attaccante rossonero che può tornare in Europa dopo l’esperienza viola durata appena quattro mesi



Tra coppe europee e campionati nazionali, la stagione 2023/24 emetterà nelle prossime settimane i primi verdetti definitivi, che andranno ad influenzare le strategie di calciomercato in vista della prossima anata. Dalla squadra più grande alla più piccola, il raggiungimento dei propri obiettivi inciderà in maniera diretta sulla costruzione della rosa.

Come in ogni sessione di mercato che si rispetti, anche nella prossima la caccia al numero 9 sarà uno dei temi più caldi per gli addetti ai lavori. Le prime pagine e le copertine verranno ovviamente dedicate ai vari Harry Kane, Kylian Mbappe, Victor Osimhen, Dusan Vlacovic, ma delle vere e proprie aste di mercato potrebbero scatenarsi anche su nomi più piccoli.

Uno di questi è Pedro Guilherme del Flamengo. Dopo la sfortunata esperienza alla Fiorentina, durata appena quattro mesi (4 le presenze), l’attaccante ventiseienne è letteralmente rinato con la maglia rossonera, collezionando 110 gol e 24 assist in 224 presenze. Un biglietto da visita che ha calamitato le attenzioni di Aston Villa, Chelsea, Fulham e West Ham.

Sirene inglesi per Pedro: prezzo fissato

La scorsa estate, il club carioca ha rifiutato 18 milioni dal Benfica (la stessa cifra investita poi a gennaio per Marcos Leonardo). Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, i rossoneri di Rio de Janeiro per sedersi al tavolo delle trattative partono da una valutazione di 30 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Nel mirino anche di diversi club arabi, Pedro continua a non farsi distrarre dalle indiscrezioni di mercato e ha già realizzato 8 gol in altrettante presenze nel campionato carioca.