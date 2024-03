Barcellona-Napoli, probabili formazioni: quanti assenti per Xavi, Kvara guida gli azzurri

Le probabili formazioni di Barcellona-Napoli, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2023-2024: tanti assenti per Xavi, Calzona punta su Kvara e Osimhen

E’ giunto il momento della tanto attesa gara che vale l’accesso ai quarti di finale di Champions e non solo. Per entrambe le squadre c’è ancora la speranza di conquistare un posto nel prossimo Mondiale per Club, che vale un introito di 50 milioni di euro.

Per riuscire a raggiungere il traguardo bisognerà prima superare questo turno e poi vincere anche un’altra partita ai quarti. Il Barcellona, inoltre, dovrà fare il tifo per l’Inter e sperare che elimini l’Atletico Madrid ancora in corsa per prendere il posto dei blaugrana nella competizione. Per i partenopei, invece, l’antagonista è la Juventus, che ovviamente attende il suo destino guardando la gara di stasera.

Un match che ha un punto di partenza: l’1-1 dell’andata firmato Osimhen e Lewandowski, che crea ulteriore incertezza sull’esito finale della partita. I padroni di casa partono sicuramente favoriti, ma, dall’altra parte, il Napoli non ha ancora perso dall’arrivo di Calzona in panchina e ha ritrovato una maggiore solidità per giocarsi questo passaggio del turno.

Barcellona-Napoli, le probabili formazioni

Xavi dovrà rinunciare a Balde, Gavi e soprattutto a Pedri e De Jong. Assenze pesantissime in mezzo al campo che potrebbero risultare decisive. In dubbio ci sono anche le condizioni di Ferran Torres e Marcos Alonso, rientrati da un infortunio ma non ancora al meglio delle condizioni. Dall’altra parte non ci sarà ovviamente Zielinski, escluso dalla lista Champions, ma Calzona dovrebbe recuperare dall’inizio Rrahmani per schierare la squadra tipo.

Di seguito le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Christensen, Fermin Lopez, Yamal; Gundogan, Lewandowski, Joao Felix. All: Xavi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Calzona

Barcellona-Napoli, dove vederla in tv

Il match tra Barcellona e Napoli valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League ed in programma dalle 21:00, sarà trasmesso in chiaro su Canale 5. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Inoltre, ci sarà la possibilità di assistere alla gara anche in streaming attraverso i servizi SportMediaset, Mediaset Infinity, Sky Go e NOW.

Il calendario di Barcellona e Napoli

Il Barça al rientro in campionato sarà impegnato nella delicatissima sfida contro l’Atletico Madrid. Il big match varrà molto soprattutto per la squadra di Simeone, a soli due punti di vantaggio dall’Athletic Bilbao quinto e in corsa per il posto Champions. Dopo la sosta sarà poi la volta del Las Palmas e, dopo un’altra settimana di riposo, toccherà al Cadice.

Anche per il Napoli il calendario della Serie A riserva due partite durissime. Domenica sarà la volta dell’Inter inarrestabile a San Siro, mentre, dopo la sosta, toccherà all’Atalanta in piena corsa Champions proprio come gli azzurri. Aprile invece si aprirà con la trasferta a Monza.