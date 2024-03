Inter, decisione UFFICIALE inevitabile: non si può più giocare

È arrivata la decisione ufficiale che riguarda anche l’Inter: ormai non ci sono più dubbi, non si può più giocare

Più sedici sul Milan, più diciassette su una Juventus in crisi nera: l’Inter archivia la pratica campionato e si concentra sulla Champions League. Mercoledì sera ci sarà il ritorno degli ottavi di finale: contro l’Atletico Madrid Lautaro Martinez e compagni partono dall’1-0 dell’andata e sperano di poter piazzare la zampata decisiva e volare ai quarti di finale.

Un passaggio del turno fondamentale, considerato che poi Inzaghi avrà la possibilità di gestire le forze in vista della fase decisiva della competizione continentale. Una possibilità che l’Inter si è conquistata vittoria dopo vittoria, lasciando soltanto le briciole alle avversarie e distanziando in maniera considerevole le proprie rivali più dirette (Milan e Juve appunto).

Una serie impressionanti di successi che ha portato ad una decisione che non passa inosservata e che riguarda non soltanto tutti i tifosi nerazzurri, ma anche gli altri appassionati di calcio: ora l’Inter non si può più giocare, è ufficiale.

Inter tricolore, stop alle scommesse: affare scudetto chiuso

Il riferimento è alle scommesse calcistiche con la vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri che non si può più giocare. Questa la decisione, ad esempio, di Snai che ha deciso di sospendere le scommesse sulla vittoria del campionato in questa stagione e ha già aperto quelle per il prossimo anno.

Diversa, ma non troppo, la scelta fatta invece da William Hill: in questo caso si può ancora scommettere sulla rimonta del Milan (quotata a 81) e della Juventus (addirittura paga 101 volte la posta), ma non si può farlo sul trionfo (dato ormai per certo) dell’Inter. Campionato deciso, quindi, anche per i bookmakers: per loro gli interisti possono concentrarsi sull’impegno Champions e nel godersi la cavalcata verso la seconda stella.