UFFICIALE, saltata un’altra panchina in Italia: già scelto il sostituto

È arrivato l’esonero dell’allenatore. C’è già il nome del sostituto, ecco tutti i dettagli

È saltata un’altra panchina italiana. A Lecce, dopo l’addio di D’Aversa, in arrivo Gotti, ma anche altri tecnici potrebbero essere esonerati a breve.

In Serie B, non se la passa bene il Cosenza, reduce da quattro gare senza vittorie, in cui ha raccolto appena due pareggi. I calabresi si sono allontanati dalla zona playoff e hanno visto ridursi il margine sulla zona playout (solo quattro lunghezze di vantaggio sullo Spezia quintultimo). Dopo lo 0-0 di sabato contro il Cittadella, il presidente del club rossoblù, Guarascio, ha silurato Fabio Caserta. L’esonero è arrivato in questi istanti, con il tecnico che già non aveva diretto l’allenamento odierno.

“La Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il sig. Fabio Caserta. Al tecnico, che ha collezionato 30 panchine in rossoblù tra Coppa e Campionato, e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto. Il Cosenza Calcio informa che nelle prossime ore sarà ufficializzato il nuovo tecnico della squadra rossoblù, intanto la seduta di allenamento pomeridiana sarà diretta dal tecnico della formazione Primavera Antonio Gatto”, recita il comunicato ufficiale del Cosenza.

Per la sostituzione di Caserta, sono stati presi contatti con Pierpaolo Bisoli, che due anni fa è già stato sulla panchina cosentina. Lui è in pole. Nome alternativo è quello di William Viali.