PAGELLE E TABELLINO LAZIO-UDINESE 1-2: disastro Sarri, è game over. Senatori da horror

Pagelle e tabellino di Lazio-Udinese, match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

LAZIO

Provedel 5,5. Dal 99′ Mandas sv

Lazzari 5

Gila 5,5

Romagnoli 4,5

Hysaj 4

Vecino 4,5

Cataldi 5. Dal 60′ Kamada 4

Luis Alberto 5,5. Dal 80′ Pedro sv

Felipe Anderson 5. Dal 46′ Isaksen 4,5

Immobile 4. Dal 60′ Castellanos 4,5

TOP Zaccagni 6: l’unico a salvarsi. Prende un palo nel primo tempo, si crea da solo i presupposti per l’autogol del pareggio. Fa espellere un avversario. Fa capire anche quanto è stata pesante la sua assenza. Ma non basta.

FLOP All. Maurizio Sarri (in panchina Martusciello) 3: non potendo scegliere più di un ‘flop’, è giusto che sia l’allenatore a ‘pagare’. Una vittoria nelle ultime sei gare, una caduta libera che certifica l’addio alla zona Champions (mam era solo matematica) e il rischio concreto di rimanere fuori da qualsiasi tipo di Europa. Quaranta punti in 28 partite, nono posto con margine minimo su Monza e Torino. Feeling con la porta ai minimi storici, confusione pura nel secondo tempo. Un pessimo spettacolo.

UDINESE

Okoye 6,5

Ferreira 6,5. Dal 75′ Bijol 6

Giannetti 5

Perez 6,5

Pereyra 7

Lovric 7

Zarraga 7

Payero 6,5. Dal 72′ Samardzic 6

Kamara 6,5. Dal 72′ Zemura 6

Thauvin 6,5. Dal 91′ Davis

Lucca 7

All.: Gabriele Cioffi 7

Arbitro: Aureliano (Sez. Bologna) 5

Lazio-Udinese, il tabellino

Marcatori: 47′ Lucca (U), 49′ aut. Giannetti (L), 51′ Zarraga (U)



Espulsi: Perez (U)

Ammoniti: 43′ Perez (U), 45′ Felipe Anderson (L), 57′ Romagnoli (L), 64′ Okoye (U), 82′ Bijol (U), 86′ Lucca (U), 87′ Samarzdic (U)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi (60′ Kamada), Luis Alberto (80′ Pedro); Felipe Anderson (46′ Isaksen), Immobile (60′ Castellanos), Zaccagni.

A disp.: Mandas, Sepe, Casale, Ruggeri, Coulibaly.

All.: Maurizio Sarri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira (75′ Bijol), Giannetti, Perez; Pereyra, Lovric, Zarraga, Payero (72′ Samardzic), Kamara (72′ Zemura); Thauvin, Lucca.

A disp.: Silvestri, Padelli, Success, Davis, Tikvic, Ehizibue, Brenner, Samardzic, Kabasele, Kristensen.

All.: Gabriele Cioffi.

Arbitro: Aureliano (Sez. Bologna).

Assistenti: Imperiale – Cecconi.

IV ufficiale: Santoro.

V.A.R.: Sozza.

A.V.A.R.: Mazzoleni.