Oscar Damiani Jr. su Brassier: “Perfetto per il Milan e non solo ” | ESCLUSIVO

Le parole dell’agente FIFA Oscar Damiani Jr., intervenuto a ‘Tv Play’, su Lilian Brassier, talento seguito dal Milan

Nonostante la sconfitta dello scorso weekend con il Lens, il Brest è ancora secondo in classifica in Ligue 1. Una stagione sorprendente, in Francia, per il club bretone, con un giocatore come Lilian Brassier sugli scudi, attenzionato sempre più da club importanti.

Difensore classe 1999, il giocatore è finito già nel mirino del nostro campionato. A gennaio, Calciomercato.it ha raccontato dell’interesse del Milan e del Napoli per Brassier. Tutto confermato da Oscar Damiani Jr., agente FIFA, che nel suo intervento a ‘Tv Play’ ha parlato di lui, spiegando come sarebbe un giocatore ideale per il nostro campionato: “Brassier è appetibile dalla Serie A, il Brest non voleva cederlo a gennaio ma a fine campionato potrebbe partire – ha affermato – Il campionato italiano gli piace molto, vedremo. E’ un mancino con ottima tecnica individuale, può giocare braccetto a sinistra ma bene o male ovunque. Forse l’Atalanta sarebbe perfetta con la linea a 3, ma si troverebbe bene anche in una linea a 4 e dunque anche nel Milan“.