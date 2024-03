“Non può parlare”: De Laurentiis furioso in diretta tv

Altro show del presidente del Napoli che ha letteralmente strappato Matteo Politano dal microfono del giornalista

Nuovo siparietto che vede protagonista il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. La formazione di Francesco Calzona, infatti, domani sera si giocherà in trasferta il passaggio ai quarti, partendo dal pareggio ottenuto all’andata grazie alla rete decisiva di Victor Osimhen.

Una vigilia non proprio serena in casa Napoli, come testimoniato dal nervosismo palesato ancora una volta dal suo numero uno. A pochi giorni dalla celebre sfuriata del presidente azzurro contro ‘Dazn’, per via della presenza di un cameraman pizzicato negli spogliatoi durante il pre-partita del Maradona di Napoli-Juventus, De Laurentiis è tornato a far discutere con una sfuriata ai danni di un giornalista.

Il siparietto di questo pomeriggio ha visto infatti protagonista il presidente del club partenopeo che ha strappato Matteo Politano dal microfono di un giornalista di ‘Sky Sport’. Tra le risate generali dello studio per il tono furente utilizzato verso il cronista e l’imbarazzo dello stesso calciatore, De Laurentiis ha mandato via dalle telecamere il suo attaccante ripetendo con sicurezza: “No, non può parlare, abbi pazienza”.