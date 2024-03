Inter-Genoa, verdetto chiaro ad Open Var: “L’arbitro ha sbagliato”

Ha fatto molto discutere il calcio di rigore assegnato all’Inter nel corso della sfida con il Genoa. Ecco quanto riferito nel corso di Open Var

L’Inter di Simone Inzaghi sta letteralmente frantumando ogni record. I nerazzurri, grazie anche al successo ottenuto contro il Bologna, hanno lanciato un altro messaggio importante alla concorrenza. In occasione della partita vinta da Lautaro Martinez e compagni contro il Genoa, però, non sono pochi i dubbi che ha lasciato la decisione del direttore di gara Ayroldi in merito all’assegnazione del calcio di rigore a favore dell’Inter.

Nel corso di “Open Var” su DAZN, è stato mostrato il dialogo tra l’arbitro Ayroldi e la sala VAR. L’impressione dal campo del direttore di gara è immediata: “Prende il pallone ma lo travolge, non può intervenire così”. La Sala VAR, però, consiglia l’On Field Review esternando subito molte perplessità: “Per me non è calcio di rigore, non è punibile”. Anche dopo aver visionato l’episodio al monitor, Ayroldi però non cambia idea: “Barella calcia, lui non può entrare così. Per me è rigore”.

Intervenuto ad Open Var, il vice commissario CAN, Dino Tommasi, si è espresso in questi termini sull’episodio: “Direi che Ayroldi ha sbagliato a confermare il calcio di rigore. La sensazione del campo ci può stare perché vede un intervento irruento, ha peccato di gioventù. Bravo il VAR a chiamare e rivalutare. Fredrup anticipa Barella. Ayroldi resta di quella sensazione e non riceve l’obiezione del VAR. Avrebbe dovuto aprire la mente e visionare con più apertura le immagini proposte”.

Dino Tommasi ha poi aggiunto: “Ci sta che l’arbitro abbia personalità, con l’esperienza migliorerà in futuro. Un errore che gli servirà per la propria crescita, tutti ne abbiamo commessi”.