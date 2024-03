Il derby è ancora dell’Inter: Milan ko, Marotta chiude l’affare

L’Inter inarrestabile, pianifica già il mercato per la prossima stagione e punta a fare uno sgarbo al Milan: è derby per i nerazzurri

Inarrestabile: la marcia trionfale dell’Inter verso la seconda stella non può che definirsi così. Il +16 sul Milan, nuovo inseguitore dopo il sorpasso ai danni della Juventus, è una sentenza sul campionato.

I nerazzurri non devono far altro che gestire il cospicuo vantaggio e attendere che la matematica indichi la partita dello scudetto. Può essere, conti alla mano, proprio in occasione del derby del prossimo 21 aprile: una coincidenza che renderebbe molto affascinante la matematica certezza del tricolore per la squadra di Inzaghi e si tramuterebbe in una beffa nella beffa per quella di Pioli.

Proprio il derby che potrebbe ripetersi anche sul mercato perché, se in campo l’Inter è inarrestabile, Marotta sul mercato non è da meno e studia come rendere ancora più forte una squadra che finora è stata perfetta in campionato come in Champions. Così si ragiona anche su dove intervenire e qualcosa potrebbe essere fatta in difesa, per aumentare le alternative e magari prepararsi a qualche partenza inattesa.

Calciomercato Inter, sfida al Milan per Kiwior: spuntano le cifre

Il nome messo sotto osservazione dall’Inter è quello di Jakub Kiwior, a gennaio cercato dal Milan e non solo (anche Napoli, Lazio e Roma ci hanno fatto un pensiero).

Il difensore polacco era tra i possibili partenti dell’Arsenal di Arteta, visto che nella prima parte di stagione ha avuto poco spazio. Il tecnico spagnolo ha però detto no alla sua cessione, ritenendolo pedina preziosa come alternativa ai titolari e in questa seconda parte di stagione lo sta impiegando spesso dal primo minuto come terzino sinistro.

Non per questo però in estate il suo nome non può tornare tra i possibili partenti e l’Inter – stando al ‘Mundo Deportivo’ – è tra le squadre da tenere d’occhio. Come il Milan, che potrebbe ritornare alla carica visto che la difesa resta uno dei reparti da migliorare. Si prospetta un derby di mercato con l’Inter che vuole vincere anche fuori dal campo.