Bufera De Laurentiis, la dura replica di Sky al presidente del Napoli

De Laurentiis si prende la scena prima di Barcellona-Napoli con un episodio che fa discutere: la replica immediata di Sky

Vigilia agitata di Barcellona-Napoli, almeno per i partenopei e i rapporti con i media. Aurelio De Laurentiis ancora protagonista: dopo aver chiuso con DAZN, la furia del presidente del Napoli si è ora scagliata contro Sky.

Il numero uno del club azzurro ha, infatti, interrotto un’intervista di Matteo Politano, urlando contro il giornalista Massimo Ugolini e portando via il calciatore. Successivamente, come dimostrano alcuni video che sono circolati sul web, De Laurentiis è ritornato verso la zona dove stava andando in scena l’intervista ed ha spintonato un cameraman.

Immediata e molto dura la replica di Sky Sport che per bocca del direttore Federico Ferri condanna in maniera inequivocabile quanto accaduto nello stadio spagnolo a 24 ore dal match di Champions.

Sky replica a De Laurentiis: “Condanniamo senza altri commenti”

Federico Ferri, direttore responsabile di Sky Sport, ha voluto replicare sui social a quanto fatto da De Laurentiis nel corso dell’intervista a Politano.

“Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport.- il suo post su X – Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti. Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione”.

Il riferimento contenuto nella prima frase è al presunto motivo che ha scatenato le ira di De Laurentiis: l’intervista, secondo il presidente, era stata concordata con un altro giornalista di Sky Sport.