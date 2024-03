Bocciatura totale: così l’Inter perde 13 milioni

Il calciatore non è stato quasi mai preso in considerazione dal tecnico e rischia di salutare a fine stagione

Per un’Inter che va a gonfie vele in campionato e che si appresta a disputare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in trasferta contro l’Atletico Madrid, arrivano anche notizie meno positive sul fronte mercato. E’ vero che le attenzioni del club sono in questo momento rivolte alla gara europea che potrebbe sancire il passaggio ai quarti, ma allo stesso tempo la dirigenza non perde di vista una possibile perdita per le proprie casse.

Nello specifico, lo sguardo nerazzurro è rivolto da qualche settimana alle ultime vicende di casa Marsiglia. Con il cambio di allenatore, infatti, il club francese è decisamente risalito in classifica ed ha mostrato anche un ottimo rendimento in Europa League. Con la guida di Jean-Louis Gasset, che ha rilevato in panchina il posto dell’esonerato Gennaro Gattuso, l’OM ha conquistato ben cinque vittorie di fila su cinque partita disputate, di cui tre in Ligue 1 e due in Europa.

Com’è risaputo, infatti, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, il Marsiglia dovrà esercitare il riscatto obbligatorio pari a 13 milioni di Joaquin Correa, approdato in Francia la scorsa estate con la formula del prestito oneroso da 2 milioni. L’argentino, però, è stato subito messo ai margini dal nuovo allenatore che sotto la sua gestione gli ha concesso solamente 7 minuti di gioco sul finale del match ampiamente vinto contro il Clermont. Uno scenario che fa pensare ad un ritorno a Milano la prossima estate ed un rimpianto da 13 milioni per le casse nerazzurre.

Calciomercato Inter, Correa verso il ritorno a Milano: addio al riscatto

Come anticipato, il Marsiglia avrebbe l’obbligo di riscattare automaticamente il Tucu Correa dall’Inter solamente in caso di qualificazione alla Champions League 2024/25.

Nonostante la rimonta in campionato, il terzo posto occupato dal Monaco dista ancora sei punti e la concorrenza in classifica è serratissima. Un’altra via potrebbe essere rappresentata dall’Europa League, dove il Marsiglia ha già messo un piede ai quarti di finale vincendo per 4-0 l’andata degli ottavi contro il Villarreal dell’ex Marcelino. In caso di vittoria della competizione, i francesi andrebbero di diritto alla prima fase della nuova Champions League della prossima stagione.