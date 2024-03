Allegri sul banco degli imputati: Ravanelli lo attacca in diretta

Massimiliano Allegri ancora investito dalle critiche dopo il pari tra Juventus e Atalanta, il tecnico livornese sotto accusa

La Juventus non riesce a ritrovare l’andatura. Il club bianconero pareggia con l’Atalanta e allunga il suo periodo negativo, una striscia di appena sei punti in sette gare. Il pari con gli orobici costa anche il secondo posto, in questo momento appannaggio del Milan che ha operato il sorpasso.

La prestazione contro i nerazzurri, ieri sera allo ‘Stadium’, è stata volenterosa e positiva per certi aspetti, ma ci si attende ancora qualcosa di migliore e di diverso da una squadra che fino ad alcune settimane fa era sembrata in grado di rimanere agganciata alla vetta fino alla fine. Soprattutto, la Juventus dovrà cercare di riprendere la marcia per evitare di rimettere in discussione, nel finale di stagione, un piazzamento Champions che pareva già in ghiaccio.

E’ stato questo il senso delle dichiarazioni, a fine partita, di Massimiliano Allegri. Frasi del tecnico livornese che però non hanno trovato grandi consensi, anzi.

Juventus, Ravanelli contro Allegri: “Questa volta ha sbagliato”

Fabrizio Ravanelli, nella sua apparizione come commentatore a ‘Pressing’ su Italia Uno, ha espresso un parere fortemente negativo su quanto affermato dall’allenatore bianconero alla fine della partita.

“Dire che si mantiene l’Atalanta dietro di undici punti e che si è guadagnato un punto sul Bologna non va bene, se sei l’allenatore della Juventus”, ha spiegato Ravanelli. “Questa volta Allegri secondo me ha sbagliato e ha dato anche un messaggio non positivo nei confronti dello spogliatoio”. A suo dire, non sarebbe questo il modo giusto per spronare la squadra a dare di più, anzi.