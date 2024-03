“Siamo stati polli”: Allegri lancia l’allarme e ‘chiude’ a Koopmeiners

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita, Max Allegri ha commentato gli sviluppi di Juventus-Atalanta offrendo diverse chiavi di lettura

Nonostante la buona reazione evidenziata nella seconda frazione di gioco, la Juventus non è andata oltre il 2-2 contro l’Atalanta. La doppietta di Koopmeiners ha ridimensionato la portata dell’uno-due griffato da Cambiaso e Milik. Ai microfoni di DAZN, Max Allegri ha espresso il suo punto di vista:

GARA – “Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo subito due gol dove potevamo fare meglio. Nel secondo tempo siamo stati più arrembanti, anche se abbiamo subito più tiri. Bisogna migliorare la fase difensiva quando siamo in vantaggio. Prendiamo gol troppo facilmente. Solidità da ritrovare? Sono momenti, bisogna rimanere sereni, abbiamo guadagnato un punto sull’Atalanta. La prestazione è stata buona, ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Nel primo tempo non era facile, quando parte della stadio non ci ha aiutato”.

OBIETTIVO STAGIONALE – “Non bisogna perdere di vista l’obiettivo, che è entrare in Champions. Abbiamo impostato la partita giocando a quattro dietro. Alcune situazioni avremmo potuto sfruttarli meglio. Cambiaso viene molto dentro al campo. Vi manca un Koopmeiners? No, assolutamente no. Siamo stati un po’ polli sul primo gol e leggeri nel secondo gol. Comunque non sembra, ma questo risultato vale molto”.

SOSTEGNO DEI TIFOSI – “Mi fa piacere perché hanno riconosciuto il lavoro. Stasera hanno aiutato la squadra nei momenti più difficili. Abbiamo tutti un obiettivo. La squadra e l’allenatore possono essere criticati, non abbiamo nulla da rimproverarci sotto il profilo dell’impegno. Normale che dobbiamo migliorare, i ragazzi hanno bisogno di farsi una corazza: giocare nella Juve non è semplice“.