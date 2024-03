Proposto alla big e rifiutato: non vogliono Allegri

Massimiliano Allegri può lasciare la Juventus a fine campionato: è già arrivata la proposta, la big ha rifiutato

Via dalla Juventus. Il futuro di Massimiliano Allegri deve ancora essere deciso, ma con il passare dei giorni e l’aumentare del distacco dall’Inter, l’ipotesi di una separazione a fine campionato diventa sempre più concreta.

Questo nonostante le dichiarazioni ufficiali con Giuntoli che in più occasioni ha ribadito la fiducia all’allenatore livornese anche in prospettiva futura. Ad ogni modo, scartare un divorzio tra Allegri e la Juventus è impossibile con diversi profili accostati ai bianconeri: Thiago Motta su tutti, ma anche Conte, senza dimenticare Palladino.

Diversa, invece, la situazione per l’attuale tecnico bianconero: in caso di separazione, quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri? Difficile immaginarlo in Italia, almeno nell’immediato, mentre all’estero qualche soluzione potrebbe esserci. In particolare il nome dell’allenatore sarebbe stato fatto ad una big alla ricerca di un nuovo padrone per la propria panchina.

Calciomercato Juventus, Allegri proposto al Barcellona: la situazione

Stando a quanto riferito da ‘footmercato.net’, infatti, al Barcellona sarebbe stato proposto Allegri per il post Xavi, allenatore che a fine stagione lascerà il blaugrana.

Una proposta che non avrebbe fatto breccia tra le dirigenza catalana: ci sarebbero diversi dirigenti che non sarebbero pienamente convinti della candidatura dell’allenatore della Juventus. Alcuni punti, magari proprio la solita diatriba sul bel gioco, non raccoglierebbero i favori dei dirigenti del Barça che continuano la loro caccia al prossimo allenatore. Nella lista c’è anche Allegri, con Flick, ma anche De Zerbi.