Probabili formazioni Juventus-Atalanta: Milik davanti per Allegri, per Gasperini c’è un ballottaggio

La Juventus e l’Atalanta tornano in campo. I bianconeri dopo la sconfitta per mano del Napoli in trasferta al ‘Maradona’. L’Atalanta dopo la disfatta casalinga contro il Bologna e il pareggio esterno in UEL contro lo Sporting

Entrambe le compagni non vivono un buon momento di forma, l’Atalanta non vince dal 17 febbraio contro il Sassuolo, la Juventus non ha dato continuità alla vittoria contro il Frosinone. I bianconeri sono a 57 punti, gli orobici a 46. Di seguito le formazioni.

I padroni di casa della Juventus sono alle prese con l’assenza di Vlahovic e con l’emergenza a centrocampo, date le assenze di Alcaraz e Rabiot, e un McKennie non al meglio. In porta Szczesny, in difesa i titolari Bremer, Danilo e Gatti. A centrocampo Locatelli, Miretti e recupera McKennie, che stringe i denti. A destra Cambiaso, a sinistra Iling-Junior in vantaggio su Kostic. Davanti, data l’assenza del serbo, Chiesa farà coppia con Milik.

Per l’Atalanta, tutti a disposizione tranne Holm. Ecco che Gasperini schiera la formazione migliore, con Carnesecchi tra i pali, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; davanti alla difesa Zappacosta largo da una parte, De Roon ed Ederson a coprire la linea arretrata e Ruggeri sull’altro versante. Più avanzato Koopmeiners, insieme a Lookman alle spalle di De Ketelaere, in vantaggio su Scamacca, in gol nel turno europeo.

Juventus-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in TV

La sfida Juventus e Atalanta sarà trasmessa su DAZN per i tifosi abbonati. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18 presso presso lo stadio ‘Allianz Stadium’ di Torino. La partita sarà diretta dal signor Guida, gli assistenti saranno Bercigli e Scatragli; il quarto ufficiale sarà Ghersini. Al VAR Doveri, coadiuvato da Marini quale AVAR.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling Junior; Chiesa, Milik. All. Allegri

Squalificati: Vlahovic, Pogba, Fagioli

Indisponibili: Perin, Rabiot, Alcaraz, De Sciglio

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere. All. Gasperini

Squalificati: Holm

Indisponibili: nessuno

Il calendario di Juventus e Atalanta

Dopo la sfida contro la ‘Dea’, la Juventus se la vedrà in casa col Genoa di mister Giardino. Poi la pausa per le nazionali, quindi la doppia sfida contro la Lazio: a Roma per la Serie A, a Torino per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. L’Atalanta la prossima settimana, dopo la Juve, accoglierà la Fiorentina per un altro scontro nelle zone europee della classifica. Stessa questione dopo la sosta, quando farà visita al Napoli. Poi anche per i nerazzurri l’andata della semifinale della coppa nazionale, da disputare ancora contro la ‘Viola’.