Messaggio all’Inter: l’indizio sul prossimo colpo di Marotta

L’Inter domina in campionato e pensa già al futuro: il colpo di mercato è già deciso, l’indizio lascia pochi dubbi sull’affare

È un’Inter imprendibile. La squadra di Inzaghi ha superato anche il Bologna, dando un messaggio chiaro al campionato: di mollare la presa tricolore non è ha proprio voglia. Per la seconda stella, salvo clamorosi colpi di scena, è soltanto una questione di tempo e di capire quale sarà la data per far partire la vera festa.

Intanto, in attesa della Champions, Marotta e Ausilio possono anche concentrarsi sul mercato dove qualche cosa si è già mossa. Taremi e Zielinski sono ormai ‘promessi’ ai nerazzurri, ma c’è un altro calciatore che lancia ‘messaggi’ importanti al club lombardo.

Si tratta di Bento, portiere Athletico Paranaense, già in estate seguito dall’Inter come raccontato da Calciomercato.it. Proprio l’estremo difensore brasiliano ha mandato un messaggio sui social che i tifosi nerazzurri hanno interpretato come un chiaro indizio di mercato.

Calciomercato Inter, il messaggio di Bento: “Interista”

Bento, 24 anni, ha commentato il post pubblicato su Instagram dal suo connazionale Carlos Augusto, uscito per infortunio dal match con il Bologna.

Questo non gli ha impedito di festeggiare anche sui social la vittoria su un campo complicato: “Un bel regalo di compleanno: è 3” il post scritto dall’ex Monza. Una frase che ha ricevuto molti commenti tra i quali quello proprio di Bento: “Boa Carlão!”.

Una frase che ha scatenato i tifosi interisti. “Ti aspettiamo a Milano” scrive uno su Instagram ed un è sicuro: “Avremo bisogno di te subito”. Insomma c’è grande fiducia nell’arrivo del giovane calciatore brasiliano a difesa della porta nerazzurra: “Next year” scrive un tifoso ed è quello che pensano in molti.