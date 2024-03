“Lo ha espulso De Rossi”: scelta immediata, ecco cosa è successo

Fiorentina-Roma, la decisione non è passata inosservata. De Rossi non ha perso tempo: ecco cosa è successo

Come prevedibile il primo tempo tra Fiorentina e Roma ha offerto non pochi spunti. Dopo un avvio impattante dei giallorossi, i Viola hanno immediatamente risposto e, dopo aver flirtato con il vantaggio, hanno meritatamente trovato il gol grazie al preciso inserimento di Ranieri.

Tra i calciatori più in difficoltà tra le fila dei giallorossi è stato sicuramente Mancini. Il difensore della Roma, che ha rischiato di essere espulso a cavallo del ventesimo minuto di gioco per un intervento da tergo su Belotti in ritardo, è stato prontamente sostituito da De Rossi a cavallo della mezz’ora. Il tecnico giallorosso ha inserito nella mischia Huijsen, per evitare di dover giocare un’ora abbondante di gioco in inferiorità numerica. La decisione del direttore di gara di non espellere Mancini, però, ha letteralmente infuocato il web. Ecco una rapida carrellata:

Mancini è stato “espulso” da De Rossi #FiorentinaRoma — Andrea Trapani (@andtrap) March 10, 2024

de rossi inteligente, tirou o Mancini antes dele ser expulso — ju (@hh_hsjb) March 10, 2024

Bien De Rossi cambiando a Mancini. — Nico. (@RorroAsR) March 10, 2024

de rossi toglie mancini così ah — Leo / EH10💙 (@leonzino_) March 10, 2024

De rossi come Inzaghi dei tempi d’oro, cambio al 30esimo perché #Mancini era ammonito. #Fiorentinaroma — LILM (@lilmattew1) March 10, 2024

Non ci credo ha sostituito Mancini ahahahha anche de rossi si chiede perché è ancora in 11 uomini — GUENDO SESSUALE (@Famcrieem) March 10, 2024

De Rossi costretto a cambiare Mancini dopo appena 33′, perché a forte rischio secondo giallo. Bordata di fischi da parte dei tifosi viola: il difensore, nato a Pontedera, ha giocato nelle giovanili della #Fiorentina prima di passare all’Atalanta. #FiorentinaRoma — Matteo Dovellini (@MatteoDovellini) March 10, 2024