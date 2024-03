HIGHLIGHTS | Un super Koopmeiners ferma la Juventus: Milik e Chiesa non bastano

Finisce due a due tra Juventus ed Atalanta. Ai bianconeri non bastano le ottime prestazioni di Chiesa e Milik

Uno dei big match della ventottesima giornata di campionato metteva di fronte Juventus ed Atalanta, match fondamentale per entrambe le squadre. I bianconeri, dopo il successo del Milan sull’Empoli, volevano la vittoria per tornare al secondo posto della classifica mentre i ragazzi di Gasperini cercavano la vittoria per uscire da un momento negativo con un pareggio e due sconfitte più l’uno a uno nell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Sporting.

Partita giocata, come ci si aspettava, a ritmi altissimi. Il primo colpo è stato dell’Atalanta con Koopmeiners bravo a sfruttare, nel migliore dei modi, uno schema su calcio di punizione. I fischi dello Stadium, al termine dei primi quarantacinque minuti, hanno scosso i bianconeri rientrati in campo con maggiore cattiveria e più determinazione.

Uno dei grandi protagonisti della Juventus è stato, senza dubbio, McKennie autore di un doppio assist: prima Cambiaso e Milik (che ha giocato al posto di Vlahovic per la squalifica del centravanti serbo) hanno ribaltato il match. I bianconeri, rispetto al passato, sono stati meno attenti dal punto di vista difensivo e ancora Koopmeiners ha regalato il pareggio a Gasperini.

Il due a due finale non accontenta nessuna delle due squadre ma regala un sorriso alle dirette concorrenti di Juventus ed Atalanta. Il Milan resta al secondo posto della classifica mentre i giallorossi hanno la grande occasione, a Firenze, di avvicinarsi ulteriormente al quarto posto.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Milan 59, Juventus 58, Bologna 51, Roma* 47, Atalanta 47, Napoli 44, Fiorentina* 42, Lazio* 40, Monza 39, Torino 38, Genoa 33, Cagliari e Verona 26, Empoli e Lecce 25, Udinese* e Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.

* una partita in meno